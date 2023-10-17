印尼總統佐科威16日抵達中國，預計出席本週舉行的「一帶一路」高峰論壇，並會晤中國國家主席習近平。佐科威昨天出席印尼與中國商務論壇後，雙方同意簽署126億美元的合作協議。

佐科威（Joko Widodo）16日至18日訪問中國，此行目的是與中國國家主席習近平會面，並出席第3屆「一帶一路」高峰論壇。

陪同佐科威出訪的印尼官員包括外交部長勒特諾（Retno Marsudi）、國營事業部長索赫（Erick Thohir）、貿易部長哈山（Zulkifli Hasan）、內閣秘書阿努（Pramono Anung）。

索赫昨天在社群媒體上表示，在印尼與中國商務論壇上，雙方同意簽署11份協議文件，其中包括126億美元的合作，內容涵蓋能源和醫療技術領域。

他寫道：「這項126億美元的合作協議包括私營企業和國有企業間的合作，這是為了增進印尼電動車產業、綠色能源和健康技術的發展，並藉此增加就業機會」。

佐科威18日結束北京的訪問後，將前往沙烏地阿拉伯，預計將與王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）會面，並討論多項合作事宜。