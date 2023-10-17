小編今（17）日精選5件不可不知的國內外財經大事。美國已經擬定更新版對中晶片禁令，預計在近日公布，內容將擴大對中國大陸供應的晶片範圍並更詳細審視美企供貨情況，且針對中企有額外措施，傳將把部分大陸IC設計企業列入管制名單，對其海外供應商進行額外檢查。

此外，繼輝達在A／H100被禁之後，市場傳出專為中國大陸市場打造的降規版「A800」和「H800」，也將進一步遭到禁止。

【1】美晶片禁令 燒向陸IC設計廠

美國新禁令涉及眾多面向，值得注意的是，此次拜登政府有諸多針對大陸的相關措施，使整個管制手段更完善。傳美國將把多家大陸晶片設計公司列入實體清單等貿易黑名單，透過配套方式進一步降低高階產品輸入中企風險，如被列入實體清單等限制後，美國與海外供應商預計需要申請許可證才能進行供應。

【2】黃仁勳拆招 輝達B100 提前明年Q2發表

由於AI市場需求大增，傳輝達（NVIDIA）下一代AI晶片將提前發表。韓媒報導，輝達Blackwell B100 GPU的發表日期從2024年第四季提前至第二季，預計將使用SK海力士的第五代高頻寬記憶體HBM3e來驅動其最新晶片。

【3】拜登首度告誡：以色列佔領加薩將犯大錯

以巴衝突16日進入第10天，以色列軍隊預告將針對加薩地區展開全面攻擊。美國總統拜登首度公開告誡以色列，若佔領加薩將是「重大錯誤」。伊朗當局則警告，若以色列不停止對於巴勒斯坦的侵略行動，衝突恐進一步升級。

【4】銀行約定轉帳 淪詐騙溫床

「約定轉帳」已成詐騙溫床，詐騙集團甚至可快速拿走數億元。金管會主委黃天牧16日透露，銀行局已在研究事前、事中、事後的防範措施；銀行局長莊琇媛亦表示，銀行公會針對約定轉帳規定已擬定新版本，包括高齡者設約轉條件、約轉金額上限、對申請者進行KYC（了解客戶）等，下周將開會討論，11月底前公布。

【5】爆1危機來襲 台3晶圓代工廠赴日建廠

全球半導體自2019年來，在美中貿易戰及全球疫情雙重衝擊下，引發晶片斷鏈危機，讓日本政商決心找回過去屬於日本的半導體榮光，而日本地理環境與文化掌握度高的特點，更增加台系晶圓代工廠前往日本布局的意願，包括台積電、聯電及力積電，在日本強化半導體實力，均扮演關鍵角色。