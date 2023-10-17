一名網友昨（16）日在FB「靈異公社」發文，表示夢到彩色的眼鏡蛇入夢，並爬到單人床床尾，讓此網友嚇到往外狂奔，不過逃到馬路後眼鏡蛇就沒再追過來，不少留言表示「去拜土地公」、「土地公找你」、「要發財了」。但民俗專家廖大乙卻持相反意見，表示彩色代表著金木水火土，若是夢到被追著跑，可能就是網友運途不順、待人處事不佳，需要自省。

網友表示，做了一個很怪的夢，我夢見有一隻彩色非常漂亮很大的彩色的眼鏡蛇，在我夢裡的房間，爬上單人床尾的牆然後轉過來，頭向著我，整個展開來。我以為牠要咬我，所以我瘋狂往外跑，結果追到馬路來，我的夢就醒了。

留言處不少人提醒當天正好是土地公生日，夢境可能是要提醒他趕快去拜土地公，也有人說夢見小龍（意指蛇）是要發財了，提醒他記得去拜拜，順便實測有無發財。

不過民俗專家廖大乙表示，金是白色、木就是綠色、水是黑色、火勢紅色、土是黃色，彩色代表著金木水火土五行，一般很難遇到彩色的蛇入夢，若是網友夢見，就是欠缺金木水火土，影響到身體和個性。

廖大乙建議，網友若夢見彩色的蛇，應該要檢討自己做人處世，多行善布施和敬老尊賢，因為一般人不可能被彩色眼鏡蛇追，因此此網友可能是禮貌、對人處事要加強和自省。

廖大乙也表示，民間傳說土地公生日有3個，但這3個分別是農曆2月2日、農曆8月15日中秋節，以及俗稱尾牙的12月16日，昨日並非土地公生日。

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