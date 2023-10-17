刑事局中打破獲設在南投縣埔里鎮的1處製毒工廠，查獲呂姓、李姓等製毒師傅，並查扣製毒工具、原料及安非他命成本313公斤、折合市價約達2.5億元，堪稱史上成品數量最多的1次。但檢警查出，原本經營博弈事業的李姓主嫌投入台幣6千餘萬，在全省各地購入約600餘萬顆感冒藥，提煉麻黃素製成安毒。不過要採購如此大量感冒藥膠囊並非易事，高度懷疑有藥商或藥局配合，目前正深入溯源。

警方調查，30歲呂姓男子精通煉製毒品技術，在製毒界有台版「絕命毒師」稱號，他3年前因毒品案判刑6年，被法院通緝中；屏東縣32歲李姓金主則宣稱，原本是經營網路博弈，因賺了大筆財富後，想要在玩一把大的，於是在幕後出資，並主動找上呂男合作製毒，呂男再找了李姓、吳姓、伍姓3名製毒師加入。

警方破獲設在南投埔里的製毒工廠，查扣安非他命成品為近年最多。（警方提供）

但是李嫌等人目前對於感冒藥來源不肯透露，目前檢警正追查幕後是否有不法藥商及藥局配合。

警方發現，李男除出資購買煉製毒品工具，並以每顆10元價格採購600多萬顆感冒藥，交給呂男等人煉製，該製毒集團成員為躲避警方查緝，在購入毒品原料、機具時，刻意找親友當人頭購買貨車作為運輸工具，且集團成員懷疑遭警方跟監後，先後又購買更換50輛貨車載運原料、機具。

警方歷經2年跟監、蒐證，確認呂男等人製毒的前置作業完成，且在南投埔里找到1處民宅作為煉製毒品的工廠，呂男4名煉毒師傅還利用杜蘇芮颱風來襲，南投山區風雨交加的夜晚進場，進行安非他命最後階段的結晶煉製，警方出動大批特警攻堅破獲製毒工廠，順利逮獲呂男4名製毒師。

另警方同步在屏東、新北等地逮獲金主李男及共犯等5人，除查扣高壓反應鍋、冰箱、氫氣瓶及量杯、漏斗、防毒面具等工具，另在南投工廠、屏東貨車查扣313.85公斤安非他命成品、3.26公斤半成品，以及近70公斤的第4級毒品喵喵原料亞甲基雙氧苯丙酮。警訊後依違反《毒品危害防制條例》將9嫌送辦，其中李、呂7嫌遭檢方聲押禁見獲准。