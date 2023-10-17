嘉義縣民雄鄉一處民宅昨（16日）發生火災，4歲女童及2歲弟弟遭反鎖房內逃生不及命喪火窟。由於火災發生時，無成年人在家陪伴，父母恐涉違反《兒童及少年福利與權益保障法》51條，不得讓6歲以下幼兒獨處，甚至有過失致死疑慮。嘉義地檢署主任檢察官江金星表示，檢方定於17日相驗，承辦檢察官將視相驗結果及火場鑑定報告，就事實要件判定是否構成刑責。

嘉縣消防局昨上午10時34分獲報，指民宅發生火警有孩童受困，派遣15車29人趕往搶救。由於平房已成火海，消防員控制住火勢後，強行破門進入臥室，在濃煙中找到躺在床上的小姊弟，但2人身上有多處燒燙傷，已無呼吸心跳，緊急送醫急救後均不治。

小姊弟遺體昨下午送往嘉義市立殯儀館暫置，父母強忍悲傷、不發一語，母親在簽署文件時，忍不住情緒潰堤、啜泣。

依《中國時報》17日報導，民雄鄉長林于玲表示，火警現場是一家7口同住，父母為低收入戶，育有3男2女，共5名子女。除小姊弟外，還有3名就讀小學的兄姊，父親平日做粗工為業，家境並不寬裕，是嘉義縣社會局及公所社會課關懷對象。

當地村長表示，昨上午因村幹事通知母親要重辦低收入戶申請事宜，母親才會留下2個小孩外出辦事。據悉，母親因小孩睡覺叫不醒，想說辦完事馬上就回家，就將熟睡的小姊弟反鎖房內，沒想到會發生意外。

嘉縣社會局長張翠瑤表示，火災發生時無成年人在家陪伴，恐涉違反《兒童及少年福利與權益保障法》51條，將評估後依法裁處親職教育或罰鍰；另該家人房屋全毀，已找到暫時安置處所，善心人士也提供相關物資，接下來會視需求給予喪葬補助等其他緊急經濟扶助。

至於該父母留6歲以下兒童獨處恐違法，甚至有過失致死疑慮，嘉義地檢署主任檢察官江金星表示，檢方定於17日相驗，承辦檢察官將視相驗結果及火場鑑定報告，就事實要件判定是否構成刑責。