高雄吳姓男網友在網路上痛罵國民黨高雄市議員邱于軒是「垃圾議員」捱告，刑事部分獲不起訴但民事部分得賠償20萬元確定。吳男力拚再審，高雄高分院認為，邱于軒在該案已獲象徵性賠償「1元」，不能再求償，吳男免賠定讞。

臉書粉絲頁「打馬悍將粉絲團」2020年5月一篇邱于軒在議會質詢的貼文引來許多網友留言批評謾罵，吳男留言「垃圾議員」、「還不夠垃圾？」、「垃圾的玻璃心」遭邱于軒提告。

刑事部分，高雄地檢署認為吳男言論是針對具體事實評論，不構成誹謗或公然侮辱，處分不起訴，民事部分，判吳男應賠償邱于軒精神撫慰金1元，另對於名譽損失部分，吳應在平面報紙全國版面，刊登道歉聲明。

吳男不服上訴，二審法官認為吳男言論只發生在網路，無須在平面媒體道歉，改判僅需在某電子報即時新聞刊登道歉聲明1天，並連續7天在個人臉書置頂公開道歉。

吳男認為「公開道歉」之舉違憲再拚上訴，最高法院針對求償1元部分駁回確定，公開道歉部分發回更審，邱于軒也改向吳男求償30萬元，法官認為吳男對邱于軒個人品格的貶抑謾罵與公共事務無關，已屬人身攻擊，考量他經濟能力，判賠20萬元確定。邱于軒為此針對吳男的房子聲請強制執行，吳男為此一度提供2萬元擔保、聲請停止強制執行並力拚再審。

高雄高分院認為，邱于軒先前已獲賠象徵性的精神撫慰金1元定讞，不能再提起求償，改判邱于軒敗訴定讞。