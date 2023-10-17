巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）7日大舉攻進以色列，殺害並劫持多名無辜百姓，昨（16）日晚間，哈瑪斯首度釋出一段人質的影片，一名年僅21歲、名叫夏姆（Mia Schem）的女性透過畫面，向以色列軍方喊話。

📌Al Qasam resistance

A message from the Israeli settler "Maya Shem," who was detained in Gaza, they treated her and performed a surgical operation that lasted for 3 hours, and she is in good health and protected from Israeli airstrikes.#طوفان_الاقصى_ #غزة_الآن #GazaAttack pic.twitter.com/cTW6SyOaiL — Myassine (@MyassineY) October 16, 2023

《以色列時報》報導，畫面顯示夏姆的手臂受傷，正在接受包紮治療。她面對鏡頭表示：「我得到了照顧，他們（哈瑪斯）提供我藥物。我只希望能盡快回家，回到家人身邊。請盡快帶我離開這裡。」

報導指出，夏姆是在本月7日，哈瑪斯突襲以國南部的「Supernova」音樂節時遭到綁架。以國軍方認為，哈瑪斯似乎想透過這段影片，「試圖呈現自己是一個人道組織」，而之所以選上夏姆，可能是因為她有法國和以色列雙重國籍，藉此讓國際社會知道他們並沒有傷害外國國民。

哈瑪斯發言人烏貝達（Abu Obeida）稍早曾表示，他們把外國人質視為「賓客」，給予妥善的保護。他還承諾，會在地面情況允許時釋放人質。

哈瑪斯7日發動大規模屠戮，造成超過1400名以色列人喪生，其中絕大多數是平民，光是音樂節現場就有至少260人遇害。以色列評估，哈瑪斯手上仍握有至少199名人質，這些俘虜將被當作籌碼，用來換取釋放關在以色列監獄的六千名巴勒斯坦人。