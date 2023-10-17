一名女大生昨天到車行修機車，老闆一開始表示要換電瓶，報價1100元，她將機車放在店內，先去附近吃早餐，沒想到10分鐘後接到老闆電話，表示幫她換了5樣東西共4400元，女大生一聽崩潰，直覺被騙，怒喊「我真的討厭台北、討厭下雨，害我好幾次差點因為摩托車突然停下來死在路上。」許多網友看了報價單認為偏貴，但還算合理，不過老闆未經同意就隨意更換零件，根本是欺負老實人。

這名女大生日前機車發不動，昨天在學姊陪同下前往車行修車，起初老闆表示換電瓶1100元，她同意後就和學姊去附近早餐店吃東西，結果10分鐘後接到電話，老闆表示機車很多零件壞掉，已經幫她修好，總共換了5樣共4400元。

女大生聽完價錢當場傻眼，雖然車子修好了，但認為被坑，「我知道不用這麼貴，只想問老闆良心何在？」她氣得抱怨「我真他X的討厭台北、討厭下雨，害我好幾次差點因為摩托車突然停下來死在路上，不然就是物價超貴，還被騙冤枉錢。」

女大生的姊姊將文章轉發至「爆廢公社二館」社團，並附上修車收據，車行老闆換了電池1100元、火星塞250元、整流器1750元、高壓線圏950元、濾清器350元，共4400元。

這篇貼文引起許多討論，有些網友認為價錢有點高，但還算合理，「有點小貴，可能不是常客才會這樣」、「價格算合理」、「單看各項報價大概只有整流器貴了點，其他報價還可以，只是發不動是不是需要換到這些就不得而知了。」

也有網友批車行「不報價就換？這老闆不能相信」、「這叫痛宰過路客，反正妳這一生可能就去這一次」、「真敢賺，換東西之前應該打個電話問一下吧」、「不管貴不貴都要先經過車主同意，沒有這麼直接幹的，欺負老實人！」