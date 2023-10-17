在現代社會中，婚禮聘金往往只是一個禮數形式，但是仍有較為傳統的地區，會將聘金視為重要因素。日前大陸河南一名男子，前往女方家提親時，女方母親當場提出38萬人民幣聘金（約新台幣160萬元）的要求，男方無奈去借貸，但婚禮前一天東窗事發，女方得知後擔心負債，竟氣得取消婚禮，但家人卻始終分文未還。

根據陸媒報導，鄭州市民李姓男子，日前與親友前往女友家提親，但是女方的母親在提到聘金時，當場要求李男在婚前，必須準備好38萬人民幣下聘，以證明未來女婿對女兒的愛。

李男與親友聽到天價數字當場傻眼，但這場婚禮又不得不結，仍硬著頭皮接受未來丈母娘的要求，並偷偷四處籌錢，交給女方家人，最後和女友順利辦理了結婚登記。

未料事後確有不平的親友，向女方的母親透露，李男的聘金是他透過網路地下錢莊借貸，丈母娘聽聞後氣得找他大吵，新娘更擔憂未來還要還債，氣得要求立即撤銷婚姻，這場婚事最後吵鬧收場，但女方至今仍未將聘金返還，引起大陸網友熱議。