2024大選進入倒數3個月，「藍白合」紛擾不休，影響在野陣營總統參選人整合進度，也讓小雞們感到憂心。不過據了解，綠營上周內部評估，總統選情維持相對穩定的領先態勢，但立委部分，如果現在投票將無法單獨過半，初估不分區在12-13席，區域加原住民在35-37席之間。為求「總統當選、國會過半」，將持續強化總統參選人賴清德「母雞效應」，尤其是幾個在當選邊緣的選區。

2020大選時，民進黨拿下區域立委46席，不分區立委13席，以及2席原住民立委，保有61席單獨過半的優勢。加上黨友林昶佐、趙正宇，以及之後補選勝出的台中第2選區林靜儀，和南投2選區蔡培慧，形成穩定的國會生態。

不過，這次因為多位老將放棄連任，普遍呈現新人接棒卡卡的情況。包括新北市8選區（中和）、基隆市、宜蘭縣、高雄市3選區（左營、楠梓）；再者，出現黨內分裂或泛綠兄弟鬩牆，譬如台北市4選區（內港、南湖）、台東縣以及屏東縣2選區，此外，本屆補選選上的兩席立委也面對對手挾著地方組織戰步步進逼，選情十分吃緊。即便是賴清德本命區台南市，因為地方派系傾軋，能否維持單一席次施行後立委全壘打的紀錄，恐怕是項高難度挑戰。

民進黨現任選區都面對強力挑戰。以台中市為例，民進黨市黨部評估，8個選區有3區需加強，有2區要努力，等於宣告只有3席較穩，即1選區的蔡其昌、第4選區的張廖萬堅及第7選舉區的何欣純3位老將。而3席需加強，正是藍營看好可望光復的第2選舉區（沙鹿、龍井等）、以及台中市長盧秀燕「本命區」第5選舉區（北屯、北區）；至於第6選舉區（東、南、中、西區）目前評估是五五波，被視為藍營在台中力拼過半的主戰場。

民進黨目前看來立委拉警報，如果未能單獨過半，只能寄望黨友趙正宇和苗博雅能突圍，以及時代力量不分區立委跨過5趴門檻，否則新國會將進入三黨不過半時代。擁有37席的國民黨，雖然目標拼過半，但內部也評估，要成長到過半57席，等於爆增20席，以目前在野整合瀕臨破局來看，目標「下修」至45至50席之間。民眾黨則是「坐8望10」，力拼國會關鍵少數。