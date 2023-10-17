健和興自結9月營收3.35億元，較上月微幅成長，營業淨利為4959萬元，較上月微幅成長，9月稅前淨利為7099萬元，較上月成長6.83%，單月每股盈餘為0.4元；累計第3季合併營收達9.79億元，分別較上季及去年同期衰退12.66%及22.53%，單季營業淨利為1.45億元，分別較上季及去年同期衰退27.36%及37.02%，稅前盈餘為1.98億元，分別較上季及去年同期衰退21.77%及44.15%，稅後淨利為1.56億元，分別較上季及去年同期衰退5.43%及41.85%，以目前實收資本額15.57億元計算，單季每股盈餘為0.99元。

健和興前9月合併營收31.58億元，較去年同期衰退15.57%，稅前損益為6億4569萬元，稅後盈餘為4.55億元，年減42.5%，每股盈餘為2.9元。

由於大環境變數不少，健和興新廠擴產腳步也略為放緩，新廠已延至明年完工、試產，目前規畫除現有的2條產線外，初期將再新增一條產線，至於後續的2條產線將視需求狀況而定。