以色列軍方今天凌晨在聲明中表示，以色列深夜對黎巴嫩真主黨「恐怖分子」目標發動空襲。外媒報導，與真主黨的衝突可能會在以色列攻勢中開闢第2戰線。

綜合法新社和英國廣播公司（BBC）報導，以色列國防軍（Israel Defense Forces）在聲明中說：「以軍持續空襲黎巴嫩境內恐怖組織真主黨（Hezbollah）軍事目標。」

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）本月7日對以色列發動空前突襲行動點燃戰火以來，以色列和黎巴嫩邊境衝突已造成黎巴嫩一方約10人死亡，其中大多是戰鬥人員，還有1名路透社記者和2名平民喪命。以色列方面至少有2人死亡。

國際社會擔憂哈瑪斯盟友、親伊朗的黎巴嫩真主黨與以色列軍隊之間的衝突升級。

以色列與黎巴嫩邊境發生衝突後，以色列昨天宣布開始疏散以國北部28個地點的數以千計居民。

真主黨和哈瑪斯一樣被美國和英國等國家列為恐怖組織，但一般認為真主黨擁有更先進的軍火，能夠打擊以色列境內更遠的目標。

根據華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）說法，這個裝備精良的團體估計擁有13萬枚火箭和飛彈。

數小時前，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在國會演說時，警告伊朗和真主黨不要加入衝突，最好作壁上觀。

他說：「不要試探我們，否則將受重傷。」