台北市一名父親過去曾「數百次」性侵8歲兒子。男童一次上健康課時，向老師提起父親會摸其肛門、尿尿的地方，讀幼稚園大班、小學一、二年級時也發生類似狀況，並稱「感覺痛痛的」，全案得以曝光。法官審理時，採信受害男童、國小導師等證詞，認定該名父親犯行屬實，依對未滿14歲男子犯強制性交罪，判處7年6月有期徒刑。可上訴。

根據判決書，該名父親在已知兒子未滿14歲前提下，於2019年某日兒子房間內，褪去兒子衣褲後，再撫摸其身體、臀部，甚至再以手指侵入對方肛門。父親開庭時，卻一再稱「我只是抱住兒子」，一概否認任何性侵犯行。

父親的辯護律師也稱，男童於案發時未滿8歲，為「弱勢證人」，其證詞有高度遭誘導、誇大之可能，且另一案雖然認定父親對兒子強制性交多達數百次，但根據驗傷診斷證明書，卻僅載明些微紅腫，顯然並不合理。辯護律師更強調，父親主觀上僅與兒子玩鬧，縱使有將手指插入兒子肛門，但仍不符性交行為，至多僅能構成傷害罪。

但法院調查指出，男童上健康課時曾向老師提及，稱父親會摸他肛門、尿尿的地方，讀幼稚園大班、小學一、二年級時也曾發生，「感覺痛痛的」。男童說，父親最後一次類似狀況發生於2019年某一天晚上，當時他大聲哭叫，也表示被這樣弄很不喜歡，但父親卻仍然無視自己的反抗。

法官審酌案發時，被害男童年僅8歲，接受警詢、檢察官訊問及前案交互詰問時，僅為未滿12歲的小學生，但也非全然懵懂無知，當知控訴他人以手指插入肛門的嚴重性，若非真實發生過，指述難以前後保持一致。

法官最終考量，該名父親令男童無法從家中獲得完足保護，且令其身心受創之人來自於至親，造成難以平復以身心創傷，實屬不該；且被告人犯後始終否認犯行，兼衡犯罪動機、手段、對男童造成之危害程度等情狀，判處7年6月有期徒刑。

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