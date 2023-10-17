為愛情付出慘痛代價，大概是男女雙方交往時，最不樂見的後果，而嘴巴說出的海誓山盟，更可能是欺騙感情的手段。大陸一名男子對身材姣好的模特兒女友說，自己喜歡肉肉女孩，只要增加體重後就結婚，女方聽聞後為愛增胖，暴飲暴食進食並吃下大量高熱量垃圾食物，和不健康的飲食習慣，短時間內增加超過30公斤，為此造成身體損害就醫，男友見狀卻人間蒸發。

陸媒報導，一名95後模特兒，身材姣好外型亮眼，在當地小有知名度，結交男友後，兩人如膠似漆，但是男方卻不時向他表示，自己喜歡稍微豐腴的女性，除非她增胖到一定程度，否則不會步入婚姻。

女方聽到男友的願望，也為了順利步入禮堂，下定決心女努力增重。短短1個月內暴飲暴食，並吃下大量高熱量食物，成功增重超過30公斤。

然而，隨之而來的並不是男友的擁抱和幸福未來，而是女方身體遭到嚴重損害。醫生表示，女方的暴肥行為對身體造成極大負荷，引發一系列問題，除了血壓升高、心臟負擔加重，關節問題也開始顯現，極大影響生活品質和身體健康。

但是最令女方痛心的是，男方見到女友身體變差，卻突然然間蒸發，反而讓女友付出了巨大代價。