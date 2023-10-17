2024總統選戰倒數不到100天，立委選情也逐步升溫，而在台北市第六選區，民進黨派出社民黨現任台北市議員苗博雅，出戰國民黨前任台北市議員羅智強。對此，《中時新聞網》YouTube節目《街頭大聲公》也派出記者前往大安區展開街訪，一窺在地民眾的想法。

《街頭大聲公》近日走訪台北市大安區的信維市場，針對2024該區立委選戰展開街訪民意投票，喜歡羅智強的當地人稱，「因為不喜歡民進黨，對羅印象好，對苗沒印象」、「羅智強我最喜歡了，他政見我感覺非常好」、「我喜歡他，就這樣，對他印象很好，他就是勇敢發言，代表人民的心聲，桃園市長讓他選也會贏」、「覺得還不錯」、「問政比較理性，說的話是針對時事、針對事情」、「政黨輪替，他以前是發言人」、「努力、且比較正直，對揭發弊案講的比較有道理」。

但也有人少數人對羅智強有不同看法，「下一屆要選總統怎麼辦，以前議員是支持他」、「對他沒印象」、「有一些邏輯上的問題」。

至於苗博雅方面，民眾負面評價較高，「不怎樣」、「很有想像力、很有自己的想法，很特別，看不懂她」、「羅智強沒有考慮，苗博雅讓我討厭」、「對她不熟」、「不會想投給她」、「不認識她」。但也有少數居民持正面看法，「說話正確比較明確，問政犀利，她針對事情發言」、「她服務過我的朋友」、「邏輯比較清楚」。

這次的街訪民意投票，民眾大多支持羅智強理性問政的態度，在20票當中，有16票支持羅，只有4票是投給苗博雅。