●LPL Financial首席全球策略師Quincy Krosby表示，至少就今天來說，這是一個著眼於季報將更為強勁的市場，就業績來說，這是一個走強的一周。此外，全球領導人也正在努力確保中東衝突「仍然受控」。

●Ingalls & Snyder資深投資組合策略師Tim Ghriskey表示，這是一個急速反彈，一直有一些跌深買盤。以色列-哈馬斯衝突似乎在升級，但這完全不會困擾市場。這種情況並不令人意外，因為投資看中的是公司的一些部分，很少與地緣政治有關。市場往往會忽視地緣政治情勢，這讓有些人感到困惑。我們很有可能會看到一個樂觀的財報季，儘管利率高漲，且聯準會可能進一步升息，但我們可能看到企業表現仍然很好。

●BMO資本市場利率策略部門主管Ian Lyngen在談到周一美國公債殖利率上揚時表示，中東局勢將主導美國債息走向，現在債息的表現並非代表投資人認為以巴情勢改善，而是認為衝突沒有大幅升級。