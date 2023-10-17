8點檔真實上演？一名女網友發文指出，懷孕4個月時，某天突然在自家梯間滑倒摔落，除了腦震盪外，孩子也因此流產。經丈夫調閱家中監視器，竟然發現這場意外是婆婆所設計，離譜程度比八點檔還誇張，引發網友熱烈討論。

一名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，因為婆婆不喜歡她，結婚後就和老公搬出去鮮少回婆家，但期間婆婆還是經常酸她無法生產；不過，在一次出國旅遊後，原PO終於有喜，怎料在懷孕4個月時，她突然從樓梯間滑倒摔落，導致流產、腦震盪。

悲劇發生後，婆婆在醫院不斷痛罵原PO與她的父母，而丈夫似乎聽不下去，向婆婆說：「你應該不知道我家有裝監視器吧？」聽聞此言婆婆瞬間安靜下來，「原來是婆婆在我爸媽去買菜的時候，開門進我家」、「（監視器）把她倒油在樓梯的畫面拍的清清楚楚」。

原PO表示，婆婆以為逮到機會，讓她失去孩子後就會被逼走。本以為東窗事發後，婆婆會有所收斂，沒想到她仍依然故我，在親戚間四處亂說話，讓原PO實在忍無可忍，回到婆家當面對質，怒嗆「我這輩子無法再懷孕也是你造成，我就等著你的報應，你死了我也不會回來拜你，我恨死你了」說完便轉頭離去。

而原PO的丈夫也不忍發聲，「媽，人在做，天在看，你自己好自為之」。回到車上後，丈夫安慰原PO，「別怕有我在，天塌下來還有我頂著」，讓她當場放聲大哭。

貼文曝光後引發熱議，網友紛紛留言表示，「原以為這種事只會出現在八點檔連續劇，沒想到現實中真的有這種惡人！」、「好可怕的巫婆，竟然倒油在樓梯，殺死自己的孫子」、「這真的太缺德了！可以告她了！還好妳有好老公」、「這個沒讓她去坐牢有點可惜，都有證據了」、「壞人都活得特別久，真的很奇怪」、「她是殺人兇手欸，怎可姑息？既然有倒油的影片證據，應該交由法律制裁她才是」。