1999年8月間，居住於屏東市20餘歲黃姓少婦因心情不佳，騎乘機車出門散心，隔日，家人接到鄰居告知，她的機車竟停放高屏大橋上，經確定後隨即報警，但從此失聯20幾年。

屏東縣警局接獲報案，因當時適逢颱風天過後，懷疑黃婦意外墜橋，遂立即連繫消防單位共組搜救隊，開始對橋下河床、樹叢進行地毯式搜索，然而前後共進行7天搜救，始終未發現身影，家屬於是心懸大石，終日等待消息。

多日之後，高雄市柴山外海處，有民眾發現一具女屍，高雄警方經多方查詢，懷疑死者身分就是墜橋黃婦，於是聯絡家屬前往認屍，但大體經多日泡水，外觀已明顯改變，一時無法確認身分，當年DNA鑑定比對技術亦不成熟，僅能先以無名屍處理。

屏東縣警局自2022年7月開始，對失蹤人口協尋採積極的精進作為，責由各分局偵查隊採集失蹤人口逾1年以上、未撤銷協尋的親屬口腔黏膜細胞，由警局鑑識科送請內政部警政署刑事警察局生物科鑑定DNA型別，再轉送法務部法醫研究所建檔與無名屍資料庫比對。

今年3、4月間，失蹤黃姓少婦的女兒、姊妹陸續接受鑑識人員採樣，經比對發現與高雄柴山外海無名女屍具有親緣關係，警方收到鑑定結果，立即前往高雄市調閱24年前相驗等卷宗，經一番努力，終於幫助失蹤多年的黃婦找到回家的路。

屏東縣警局長蔡文峰到任以來，相當重視失蹤人口案件，特別指示各單位應視同重大刑案積極辦理，也呼籲各失蹤人口的家屬，善用DNA比對效能，以積極找回家人。