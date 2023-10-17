市場研究公司Counterpoint Research最新數據顯示，蘋果iPhone 15系列在中國大陸的首發銷量較iPhone 14系列下滑4.5％，反映出華為等競爭對手為蘋果帶來衝擊，券商Jefferies分析師也預估，在華為新型號手機崛起之際，iPhone 15的銷量將會以兩位數速度下滑。

Counterpoint數據顯示，由於已開發市場對於主要手機品牌的需求普遍低迷，全球智慧型手機市場今年第三季萎縮8％，創下10年來最差的第三季表現。蘋果雖於9月推出新機iPhone 15系列，然而其在中國大陸首發的17天內，銷售量較2022年發行的iPhone 14系列下降4.5％。

Counterpoint強調，iPhone 15在美國首發的前9天，其銷量較iPhone 14系列出現兩位數成長，然而iPhone 15在中國大陸銷量卻明顯不佳，主因來自於中國大陸經濟難以從疫情低谷中復甦，此外，華為日益崛起也可能削弱蘋果在高階市場的主導地位，Counterpoint預估，華為今年僅Mate 60 Pro的銷量，便能達到500萬至600萬部。

Jefferies的分析師預測，華為Mate 60 Pro等新機的崛起將為蘋果帶來壓力，趨勢表明iPhone將在2024年輸給華為的智慧型手機，在中國大陸需求疲軟的情況下，iPhone全球出貨量將低於預期，預料iPhone 15銷售量較前代機型的下降將更為明顯，下降幅度可能會達到兩位數。

市場研究機構CINNO Research先前預測，蘋果2023年在中國大陸市場的總銷量可能降至4,550萬支，年減幅度來到2％，其中，iPhone 15系列機型在2023年銷量成績料將落在1,000萬部左右，較上一代iPhone 14系列的同期銷售成績下滑22％，減少約290萬部。