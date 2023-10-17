我國「駐米蘭台北辦事處」16日正式揭牌運作，首任處長由前任駐義大利副代表林讚南出任。外交部表示，該辦事處即日起將負責義北8個大區的商務、觀光、僑民服務及海外國人急難救助服務等業務，也將與我國駐義大利代表處密切協調，增進台義全方位實質合作與交流，開啟台灣與義大利交流合作新頁。

「駐米蘭台北辦事處」當地時間16日舉辦開幕酒會，包括今年6月訪台的義大利參議院副議長錢益友（Gian Marco Centinaio）及眾議院外交委員會副主席佛曼提尼（Paolo Formentini）等多位義國政要都到場祝賀。

外交部長吳釗燮以預錄影片致意表示，台義關係近年迅速成長，雙方在經貿、工業、科技、文化、學術等領域交流密切，義大利是我國在歐盟的第三大貿易夥伴，近年長榮航空開啟台北-米蘭直航、台灣晶圓大廠「環球晶圓公司」在義北擴廠等多項投資，均顯示雙方經貿投資往來熱絡。

義大利國會也在去年三度通過友台決議案，呼籲義國政府關注印太區域及台海情勢，並支持台灣的國際參與；「駐米蘭台北辦事處」的開設，將強化我國和義北地區各層面連結，並促進台義經貿交流的加乘效果。

外交部表示，「駐米蘭台北辦事處」自即日起將負責義北8個大區的商務、觀光、僑民服務及海外國人急難救助服務等業務，也將與我國駐義大利代表處密切協調，增進台義全方位實質合作與交流。