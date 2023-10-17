藍白幕僚會前會對於產生候選人的整合方式沒有共識，雙方陷入僵局。民眾黨總統參選人柯文哲競選辦公室主任周榆修今天在專訪直言，柯陣營想的是怎麼贏副總統、民進黨總統參選人賴清德，「可是我怎麼感覺國民黨是只想把柯文哲幹掉」。

周榆修今天上午接受《POP撞新聞》廣播專訪，主持人黃暐瀚問，民眾黨的態度民主初選不可行？底線是只要用民調就接受繼續談？周榆修指出，對民主初選有疑慮，也期待國民黨講清楚，像是到底多少人投票才算數。

周榆修指出，選舉有攻防，相信賴清德陣營一定也在看，民主初選要投幾票才算數，再來，他這兩天很感慨，柯文哲陣營想的是怎麼贏賴，要怎麼樣讓國家更好、政策贏別人並說服民眾投票，「可是我怎麼感覺國民黨是只想把柯文哲幹掉」、「不是這場比完就沒了，選舉不是到這邊就回家睡覺耶」。

黃暐瀚追問，不管侯友宜或柯文哲誰出線，對贏過賴清德並沒有太大幫助？周榆修苦笑說，「大家看也知道，你現在這個方式，你覺得你要上場真的打一場大賽，你平常的訓練、準備方法都是要知道，面對對手怎麼設計」、「你不是所謂的在野陣營，想方設法把你的同志、夥伴撂倒」。

周榆修呼籲，「就靜下心來想一想，我們的想像、我們要的是什麼，我們給人家承諾聯合政府、內閣，希望如何如何，希望行政院長要立法院同意等，講一大堆，這邊吵得要死，昨天陽明交大的同學腦筋都比我們清楚，當面質疑賴清德，你那麼會說社宅，但市長任內沒蓋社宅，國會過半行政權也是你的，結果重大法案還是沒過，如雷貫耳耶」、「這才是對的，反之亦然，當年也是這樣針砭國民黨，這才是民主政治的真諦」。