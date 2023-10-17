And he sticks the landing! 😂 pic.twitter.com/i36ACyt7Go — Texas Rangers (@Rangers) October 16, 2023

遊騎兵在美聯冠軍賽2連勝，猛將賈西亞（Adolis Garcia）還露了一手體操功夫，他第2局為閃躲太空人左投瓦德茲（Framber Valdez）的近身球，兩腿緊急向後蹬，在失去平衡的同時以「大車輪」側翻站穩腳步！不過賈西亞還是被砸中了，獲得保送上一壘，成為此戰的趣味鏡頭。

大聯盟官網提到奧運體操女王拜爾斯（Simone Biles）曾經多次受邀前來太空人主場表演「空翻」開球，大概有幾位球員趁機學了兩招。不過拜爾斯身高142公分、身體輕盈非常適合練體操，賈西亞則是185公分、92公斤的壯漢，而且是被球砸到之後使出來的，這個身手不輸職業摔角手和電玩人物。

賈西亞穿著花花綠綠的釘鞋，有網友開玩笑說：「也許瓦德茲討厭他的鞋子，或是賈西亞想要秀一下自己的鞋子。」遊騎兵終場5比4獲勝。賈西亞此戰有擊出1打點安打，他例行賽表現優異，入圍今年美聯漢克阿倫打擊獎。

除了賈西亞的大車輪，運動家墨菲（Sean Murphy，本季效力勇士）去年的「屁屁觸身球」也曾引起熱烈討論，墨菲的屁股不幸成為網友消遣的對象，還有人戲謔地稱讚「他成功把球迷帶回棒球場了。」