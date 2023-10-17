龍崎區公所積極推動招商，成功招攬7-Eleven進駐，10月30日、31日試營運，未來營運時間為上午7點到晚上7點。（曹婷婷攝）

台南市龍崎區人口數3489人，為全市人口最少行政區，也是台南唯一沒有超商進駐的行政區，龍崎區公所為活化已「廢市」10年舊公有零售市場攤位，成功招攬7-Eleven進駐，10月1日簽約，現正緊鑼密鼓裝修，預計10月30日、31日試營運，鄉親們都相當期待超商進駐開張，「以後買東西變方便了！」

特別的是，未來龍崎這家超商營運後，並不是採取24小時營業，營運時間預計為早上7時至下午7時，至於試營運這2天則是下午3點到晚上7點。

龍崎區公所去年即已擬訂「龍崎區舊公有零售市場超商進駐計畫」，以舊公有零售市場為基地招商，3月開始辦理超商進駐計畫，7月確定由統一集團7-Eleven進駐，10月1日已完成簽約，目前基地正在裝修中。

龍崎區公所指出，舊公有零售市場地理位置就在龍崎中心點，市場早年曾有12個攤位，是當地民眾採買食材的重點據點，但因攤位逐年減少，商機不再，縣市合併後已廢市，現址做為崎聚市集，攤位部分在每年「空山祭」活動也對外招商成為活動市集。至於少了唯一市場後，民眾日常買菜只能到鄰近的關廟市場採購。

由於市集面對著虎形山公園，逢假日也有不少遊客，區公所辦理超商進駐計畫於7月決標目前已將原市集攤位移除。龍崎區公所區長陳新澈表示，附近緊鄰活動中心、圖書館及龍崎國中小學，引進連鎖超商希望能增加在地居民生活便利性。

自從得知超商確定進駐，不少鄉親引頸期盼趕快開張，三不五時也會去探探施工進度，雖然在地長者居多，但長輩都滿心期待，「買東西變方便，很好啊！」有民眾說，以前採買得到鄰近的關廟，光是車程往返也花時間，很期待超商趕快營業。