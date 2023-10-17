根據CMoney統計，截至10/10，股票ETF總計135檔，台股高股息ETF僅14檔，規模即已超過6,840億元，受益人數也逾334萬人，占比分別為股票ETF的43.5%及49%，顯見高股息ETF受歡迎程度。進一步來看，14檔ETF中，以元大高股息(0056)、國泰永續高股息(00878)、復華台灣科技優息(00929)最受到青睞，3檔總計受益人數超過245萬人，佔據高股息ETF七成以上的江山，三者之間，競爭也十分激烈，各自有忠實的粉絲群。

究竟這三檔人氣高股息ETF，追蹤指數績效及風險報酬比如何呢？首先就累積報酬率來看，無論是1年、3年、5年、10年，00929追蹤的「特選臺灣科技優息報酬指數」均勝出，比大盤高出一倍以上，也優於電子類指數與其他兩檔高股息指數。第二名則是00878追蹤的「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30報酬指數」，除了近一年累積報酬率不及於0056追蹤的「臺灣高股息報酬指數」之外，其餘期間均打敗0056追蹤指數。

高股息指數累積報酬率比較

資料來源：CMoney,各大投信,指數公司，資料期間：2013/9/30-2023/9/28

若換算成年化報酬率，以近3年為例，新冠疫情使然，股市剛好歷經牛熊市，不過，00929追蹤指數每年平均仍能有29.1%的報酬率，十分亮麗；其次為00878追蹤指數，年化報酬率達19.9%，也相當不錯。

高股息指數年化報酬率比較

資料來源：CMoney,各大投信,指數公司，資料期間：2013/9/30-2023/9/28

以波動度來看，最佳是00878追蹤的「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30報酬指數」，無論是1年、3年、5年及10年，年化波動度均低於大盤及電子類指數，也較其他兩檔高股息指數為低。第二名則是0056追蹤的「臺灣高股息報酬指數」，00929追蹤的「特選臺灣科技優息報酬指數」則因聚焦科技股，波動度為三檔中最高，不過卻比大盤及電子類指數為低，顯示該指數將五大基本面納入篩選成分股準則，較能選出表現穩健的優質電子股，降低波動度。

高股息指數年化波動度比較

資料來源：CMoney,各大投信,指數公司，資料期間：2013/9/30-2023/9/28

最後就風險報酬比來看，也就是投資效率，計算方式是年化報酬率/年化波動度，三檔高股息指數中，以00929追蹤指數為最佳，無論是短中長期而言，其追蹤指數的投資效率，均較其他指數為高；00878追蹤指數則居次。

高股息指數風險報酬比

資料來源：CMoney,各大投信,指數公司，資料期間：2013/9/30-2023/9/28

整體而言，目前最熱門的三檔高股息指數，00929追蹤的「特選臺灣科技優息報酬指數」，雖然是100%聚焦科技股，不僅殖利率是三檔中最佳，連四次年化配息率介於7.5%~8%，報酬率也優，波動度又比大盤低，難怪00929可以頻頻打破00878多項紀錄，成為今年ETF市場最閃亮的新星。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。