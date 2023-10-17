南韓海洋科技公司「技高策略」（SI Innotec）因提供台灣新潛艦「海鯤號」技術，去年被依違反《對外貿易法》起訴。對此，國防部長邱國正今受訪回應，對該案清楚掌握，但全案進入檢調單位，不會多置喙，怕一講話被引用，穿鑿附會就造成更大的波浪，沒有意義。

立法院17日舉行院會由行政院長進行施政報告，外交部長吳釗燮（左）與行政院長陳建仁（中）、國防部長邱國正（右）回答立委提問。（季志翔攝）

邱國正說，他與媒體幾乎同步知道，各個管道不一樣，但沒有要互別苗頭，哪個先置後置，他們的處理基調已經定了，進入檢調，不宜再多置喙。

至於會不會擔憂影響到後續艦，邱國正表示，當然很擔憂，若要平順推動，任何推動有額外的狀況出來，都值得注意。媒體追問是否會加速後續艦進度，邱國正說，不是加速不加速的問題，當初建案就有程序，訂一艘原型艦測評沒過，不可能加速，穩扎穩打是建軍備戰原則之一，不能冒進。

至於路透社引用來源稱，韓國外交部反對廠商協助台灣。邱國正表示，他不知道，但大家心裡有數，不再評論。

針對路透社推演時間藍委馬文君涉嫌洩資的時間點，是否坐實洩密。邱國正說，這種事紛紛擾擾，再加一個揣測，不宜啦，希望各位體諒，好事一樁要很平和的處理掉，但不想把問題蓋住，問題可以攤開，針對問題來解決，再造成問題不樂見。