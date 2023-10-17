其實早在8月時，已有百來家中國大陸公司承諾要買回自家股票，或是不再釋出更多股票到市面上，以響應政府在疫後振興股市的決心。但是市場信心仍然低落，以滬深300來說，今年迄今報酬率約負的7%，大盤目前也跌至1年低點附近。

據悉，這些大型的陸企中，包括有上中下游完整石化產品線的中國石化（Sinopec）、大型基建央企中國鐵建（CRCC），以及中國大陸最大的無線通訊業者中國移動（China Mobile）等。

同時，還有70多家陸企也表示，自己公司的大股東在未來幾個月內，不會賣出手中股票，即使有釋出持股的規劃，也會暫停執行。其中，萬馬科技（Wanma Technology）以及固德威技術（GoodWe Technologies）都說對自己未來業績有信心，大股東在未來6個月之內不會賣出股票。

上周，大陸國有獨資公司中央匯金（Central Huijin）指出，增加中國4大銀行業者的持股水位，希望能挽回投資者的信心。