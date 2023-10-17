●蘋果周一微跌0.07%，收在178.72美元，盤中一度跌1.3%，成為唯一下跌的「Big 5」巨頭。Counterpoint Research出具報告指出，由於消費低迷不振以及華為等競爭對手崛起，蘋果最新推出的iPhone 15系列手機在中國的銷售表現疲弱。報告指出，iPhone 15系列開賣迄今銷量較前一代iPhone 14下滑4.5%。華爾街投銀Jefferies出具報告指出，與iPhone 14系列相比，iPhone 15系列的銷量可能出現2位數跌幅。此外，由於Mate 60 Pro銷售意外強勁，華為在中國市場很可能已經超越蘋果。不過，Counterpoint強調iPhone 15在美國的銷售強勁，與iPhone 14相比，在美國開賣9天內的銷量交出了2位數增長的佳績。

●Lululemon Athletica飆漲10.3%，收在416.64美元，創下近兩年來新高。該加拿大運動服飾公司本周將取代動視暴雪，納入標普500指數。

●社群平台Snapchat母公司Snap股價大漲12%，收在9.72美元。其共同創辦人兼執行長Evan Spiegel在給員工的電郵中表示明年平台的活躍用戶數將超過4.75億個、明年廣告收入估將成長逾20%，遠優於市場預估的4.48億個和14%。Spiegel並預估今年經調整後EBITDA獲利將超過5億美元，亦遠優於市場預期的2.5億美元。