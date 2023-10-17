香港名媛蔡天鳳（Abby）今年2月底慘遭前夫一家殘忍殺害，震驚兩岸三地，事發至今除蔡天鳳的頭顱與大腿在湯鍋中尋獲外，其他殘肢至今難以找回，家人為其舉辦告別式火化。該案至今仍在審理中，前夫一家涉嫌謀殺以及妨礙司法公正等罪，且至今還有150件證物等待化驗結果，其辯護律師投訴警方調查進度太慢。

據《香港01》報導，蔡天鳳案件涉及30個證物箱，將近250件物品被送去化驗，目前100件完成化驗，尚有150件等還沒化驗完，政府表示會盡速處理，因此控方申請案件押後12月20日審理，然而為前夫一家辯護律師蘇子傑投訴，直指警方調查進度緩慢，事發至今8個月，化驗物品僅有100件，加上質疑控方證人不到15位，不可能有30個證物箱，種種狀況對被告相當不公平，並且以「不恰當押後」為由，申請這次的訴訟費。

不過控方回應，現階段並不適合申請訴訟費，且本案涉及不完整的人體殘肢，化驗與撰寫驗屍報告所需要的時間較長。對此辯方反駁，稱死者的殘肢已經火化，無需化驗，法官最後拒絕訴訟費一事。

事實上，前夫鄺港智、前夫哥哥鄺港傑，前夫父親鄺球3人都被控謀殺罪，前夫母親李瑞香涉嫌銷毀資料，被控妨礙司法公正，期間繼續被押。此外，兩被告遊艇公司職員林舜、女子潘巧賢涉嫌幫助鄺港智潛逃，法院准予繼續保釋。