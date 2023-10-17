巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）日前對以色列發動大規模襲擊，引來以國大舉報復，雙方陷入了激烈戰鬥。對此，在戰爭爆發當時，帶團在以色列鄰國約旦旅遊的前主播眭澔平，也分享當時的驚險經歷，他提到，每天都聽到炮火聲，嚇壞了旅行團成員，甚至還有人說，不曉得能不能回台灣。

為報復哈瑪斯的偷襲，以色列目前對該組織據點加薩走廊實施了全面封鎖，禁止水電糧食進入，還不斷發動空襲，並揚言將進攻。而針對以色列的行動，美國總統拜登（Joe Biden）回應，儘管哈瑪斯是一群懦夫，但若以軍佔領加薩走廊，將是一大錯誤。

眭澔平昨（16）日在政論節目《關鍵時刻》分享，在戰爭爆發的前1天，旅行團一行人曾在以色列境內參加住棚節活動，如果戰爭沒有開打，原定行程是在結束鄰國約旦的行程後，再折返回以國。

眭澔平接著說，10月7日哈瑪斯發動襲擊時，一行人在鄰近以色列加利利海、敘利亞戈蘭高地的約旦境內，當時每天都能聽到炮火聲，這讓所有團員的心裡壓力都非常大，甚至在晚上哭著說「我不曉得能不能回去」，團員的家人們也不斷發訊息，要求他們趕快回家。最後，在經過與旅行社、航空公司的協調後，他們從約旦首都安曼出發，分別在土耳其第1大城伊斯坦堡和香港轉機，花了31個小時回到台灣。