立法院17日舉行院會由行政院長進行施政報告，外交部長吳釗燮（左）與行政院長陳建仁（中）、國防部長邱國正（右）回答立委提問。（季志翔攝）

兩岸觀光目前僅小幅度開放第三類陸客申請來台，團客旅遊仍未開放，交通部長王國材昨首度坦言，「今年應該都不會進來，要看明年」，等同宣告今年百萬人次陸客來台的目標跳票，也被解讀兩岸情勢仍舊緊張。行政院長陳建仁17日透露，已透過適當管道跟中國大陸表達官方方案，但很可惜，到目前為止，仍然沒有接到任何訊息。

陳建仁上午赴立法院施政報告前接受媒體聯訪，他指出，政府相當努力推動觀光，到昨天為止，到台灣來旅遊的人次已經達到了460萬人次，有信心今年底能達到600萬觀光客目標。

陳建仁說，政府一直主張兩岸之間的交流要健康有序，也樂於看到兩岸之間，能夠互相地以對等、互惠的方式進行相關交流，台灣也釋出了很好的善意。舉例來說，台灣開放國人赴陸自由行、年輕人赴陸就學，也透過適當管道跟中國大陸表達相關的官方方案，希望能平等、互惠，大家共同開放，「但是很可惜，我們到目前為止，仍然沒有接到任何一個訊息。」