桃園市觀音區榮工北路錦美紙業公司，昨天傍晚近5點半傳出火警，現場火勢猛烈，熊熊燃燒有大量火煙竄出，桃園市消防局目前出動30車、80人前往灌救，由於現場有一座6萬公升儲油槽，警消獲報之後，立刻在周邊設置水線灌救降溫，成功阻止火勢延燒，讓現場人員鬆一口氣。

據了解，因為紙業工廠內存放大量易燃物品，現場有工廠及倉庫，且有含石化工業設備設施，火勢一發不可收拾。

桃園觀音紙業公司大火，黑煙直竄天際消防人員灌救中。(桃市消防局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園消防局獲報後立即出動22輛消防車、45名警消到場全力灌救，成功守住廠內6萬公升儲油槽未遭大火波及，否則後果不堪設想，火勢在1小時多控制下來，幸好並未傳出人員受困，起火原因和財物損失正由火調課進一步調查釐清。

據悉，錦美紙業1.5萬坪的廠房，內有6萬公升儲油槽，所幸有消防人員全力灌救成功守住，並未進一步擴大災情。另據錦美紙業網站介紹，該公司成立於1977年，是國內第一家擁有造紙能力的紙管廠，資本額為3億5千萬，年營業額約8億元。