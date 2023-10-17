宜蘭縣頭城鎮外澳沙灘，今（17日）上午6時許有民眾發現2隻小抹香鯨擱淺，一隻明顯死亡、一隻還活著，海巡人員到場救援後，持續幫小鯨豚保濕，等待縣府農業處派員至現場作認定及後續處理。
據了解，逾2公尺大的小抹香鯨疑似被大浪沖上岸已明顯死亡，且身上多有處不明傷口；另約1.7公尺的小抹香鯨擱淺在沙灘上，海巡人員到場後即將牠扶正並用毛巾保濕身體，等待農業處派員作後續處理及查明擱淺原因。
宜蘭縣頭城鎮外澳沙灘，今（17日）上午6時許有民眾發現2隻小抹香鯨擱淺，一隻明顯死亡、一隻還活著，海巡人員到場救援後，持續幫小鯨豚保濕，等待縣府農業處派員至現場作認定及後續處理。
據了解，逾2公尺大的小抹香鯨疑似被大浪沖上岸已明顯死亡，且身上多有處不明傷口；另約1.7公尺的小抹香鯨擱淺在沙灘上，海巡人員到場後即將牠扶正並用毛巾保濕身體，等待農業處派員作後續處理及查明擱淺原因。
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