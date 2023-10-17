腎臟為人體很重要的器官，然而據統計，台灣有超過200萬人有腎臟疾病，其中近10萬人得終身洗腎。當腎功能不好時，在飲食方面更要特別留意。營養師曾依田指出，精力湯、綠拿鐵是許多人養生的首選，但有腎臟、血糖問題時，蔬果汁可不能隨便亂喝，若因此造成三高控制不佳，會加重腎臟惡化，需密切關注日常飲食「糖」及「醣」的攝取。

曾依田在臉書專頁「營養食事Ms.E10-營養師依田」發文表示，曾遇過患者提及，由於本身腎臟不好，會喝蔬菜汁來調養，但依照該個案近期的血檢報告，她發現其血糖、三酸甘油脂（TG）皆控制不佳，該注意的反而是日常飲食糖和醣的攝取。

曾依田強調，三高會加重腎臟惡化。事後她關切患者飲用的蔬菜汁中，竟然加入了蘋果、鳳梨、檸檬、香蕉、芹菜等蔬果，實在不適合個案情況攝取。

曾依田提醒，有些人認為腎臟不好，只要少吃肉、少吃菜就好，卻忘了血糖、血壓及血脂控制不好，也會加重腎臟惡化，建議腎友們切勿自行調整飲食，有任何疑問務必先詢問專業營養師的意見。

關於蔬果汁會影響腎臟機能一事，腎臟科醫師陳彥成先前提到，雖其富含維生素，但鉀離子含量也較高，且鉀離子與血壓有關，喝此類蔬果汁反而更要當心血壓的變動。他說明，尤其是年長族群腎功能有下降跡象，鉀離子容易累積在體內，腎臟較難排出，若再把蔬果汁當成開水來飲用，時間一久就會造成腎功能下降、心律不整。