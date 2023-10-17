香港資深女星何家慧驚傳病逝，享壽72歲。曾與她合作過的導演高志森悲痛證實噩耗，籲「珍惜當下」。

何家慧驚傳「肝病驟逝」。導演高志森證實噩耗，何家慧於10月8日早上過世，「人生無常，人都會走，大家珍惜當下」，透露9月多還有聯絡，何家慧邀請他一同為加拿大肝臟基金會聯同溫哥華影視人協會拍呼籲片，遺憾竟成最後對話。

何家慧病逝，最後對話曝光。（圖／翻攝自高志森臉書）

影后級女星何家慧曾演過許多家喻戶曉的經典作品《黃飛鴻》、主持《歡樂今宵》、推出個人大碟《小白船》等，曾跨主持和歌唱領域，後淡出娛樂圈，並移民至加拿大溫哥華。