36歲「神仙姐姐」劉亦菲先前獲邀到阿布達比拍攝宣傳觀光旅遊廣告，15日她曬出一支到當地工作花絮，可見在飛機上，劉亦菲得到機組人員親切送上花木蘭照片的蛋糕，令她直言很開心，率性的她在只拍上半身鏡頭時，便立刻脫掉高跟鞋改穿洞洞鞋，令網友笑說仙女下凡也會選穿洞洞鞋，更有人說洞洞鞋的底很軟，穿上去的舒適感像「踩大便一樣」。

劉亦菲日前分享到阿拉伯聯合大公國首都阿比達比拍廣告的照片，近日她更曬出Vlog，分享這次工作從在飛機上就驚喜連連，之後可見她連換多套洋裝，每件都襯托出劉亦菲的公主氣息，共引來超過500萬點閱觀看，也讓「劉亦菲的洞洞鞋」、「劉亦菲曬花木蘭蛋糕」關鍵字上了熱搜，粉絲表示：「誰還敢笑我穿洞洞鞋」、「醜鞋只有仙女駕馭的了」、「這是什麼女友視角」、「老婆以後多發視頻」。

劉亦菲曬出拍廣告花絮，可見她只拍上半身時，下半身改穿舒服的洞洞鞋。（圖／翻攝自劉亦菲微博）

劉亦菲過去演出《神鵰俠侶》走紅，過去她被抹黑背景硬才入選，然而導演張紀中早年受訪影片流出，他直言當年選角色的重點就是不食人間煙火，當下有很多藝人想試鏡，但都因為「煙火味」太重，被張紀中打槍，直到看到劉亦菲，感覺對方是個物質慾望少的人，「眼睛裡邊也沒有這些東西」，否認劉亦菲靠關係的謠言。

劉亦菲得到花木蘭圖片蛋糕。（圖／翻攝自劉亦菲微博）

而劉亦菲2017年跨界到好萊塢演出真人版《花木蘭》，近年回到大陸演出電視劇《夢華錄》翻紅，近期又與霍建華等人拍攝《玫瑰故事》，許多路人偶遇的側拍照在網上曝光，使該劇未上映先轟動。而劉亦菲曾被問到為何不上《奔跑吧》的實境節目？她回應是身體因素，「但是因為我頸椎不太好嘛！我就玩不了那種比較刺激、即興（的遊戲），這個就是很遺憾的一件事情」。