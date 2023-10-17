雲林縣斗南消防分隊臉書粉絲專頁，昨（16）日晚間遭駭客入侵，不僅管理權限被駭客移除，還被上傳多段不雅影片。斗南分隊今證實帳號遭盜用，由於管理員身份被剔除，只能無奈動員人員檢舉，正尋求解決管道中。

綜合媒體報導，斗南消防分隊今證實臉書帳號被盜，因管理員權限遭移除，無法刪除這些不雅影片，而現在只能無奈動員人力檢舉，並且尋求管道處理。提醒民眾若有收到粉專發送的任何訊息，不要點進陌生連結，以免受騙，目前正在尋求協助。