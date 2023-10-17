今年邁入第十九屆的臺中指標性音樂活動，「2023臺中爵士音樂節」於10月13日至10月22日，在市民廣場盛大登場！今年邀請到芬蘭、德國、波蘭、日本、韓國、盧森堡、泰國等10國的各國優秀樂團樂手登臺演出，歡迎全國民眾來臺中感受爵士樂的魅力！

「2023臺中爵士音樂節」特別企劃臺灣在地樂團與國際樂手合作，表演節目分為「臺灣創造」與「飄洋過海」與「1+1>2」三大主題。卡司陣容包含臺灣爵士鼓王「黃瑞豐六重奏」、「天際線融合爵士樂團」搭配金曲女歌手「艾怡良」，「絲竹空爵士樂團」，以及德國頂尖人聲樂團「baff!」、來自芬蘭曾獲 Yrjö 獎年度爵士樂手「Kari Ikonen Trio」、作品曾獲最佳波蘭爵士專輯的「Tomasz Chyła Quintet」等10國喜愛爵士的音樂人。多組臺灣知名樂手及國際金獎樂團接力演出，期待跨國際優秀爵士樂手的加入激盪出火花，帶給樂迷聽眾更驚豔的音樂饗宴！

「2023爵士音樂節」今年以「爵得好吃、爵得好宿、爵得遊趣、爵得好購」四大主題，招募總共超過80間各式類型的友好店家，展開自10月1日起至12月31日的「城市爵起」優惠活動。凡加入臺中爵士音樂節官方LINE好友，搜尋「@taichungjazz」，即可領取專屬優惠！另外，今年也特別從友好店家精選特色店家，規劃限定招牌商品，推出一系列預購套組，上架至首創線上購物平臺「買J個」。每組好物套組獨家限量販售，歡迎民眾把握機會，把優良好物以優惠價格帶回家！

為期十天的「2023臺中爵士音樂節」地點選在市民廣場，除周邊附近設有停車場外，歡迎民眾多多利用大眾運輸工具及共享單車前往。此外，每年全臺民眾引頸期盼的「臺中購物節」接檔臺中爵士音樂節，將在10月底登場！歡迎各地朋友來臺中感受城市魅力！

更多有關「2023臺中爵士音樂節」詳請，歡迎文化局官網( https://www.culture.taichung.gov.tw/ )或臺中爵士音樂節官網( https://www.taichungjazzfestival.tw/2023/tw/index/index.html )查詢。