一名女網友透露，婆婆開店做生意，每天晚上小姑洗完澡，就只穿著一條內褲跟短上衣，不顧客人眼光在店裡到處晃，超恥行為讓原PO看傻眼，「是我太保守嗎？」

原PO於14日在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」指出，和婆婆住隔壁，而婆家是開店做生意的，但有件事卻讓她感到困擾，因為小姑每天晚上只要洗完澡，就會穿著一條三角內褲，搭個短上衣在店裡晃來晃去，連有客人在，她也會直接走進店裡，簡直恥度100%，超辣穿著讓原PO直呼「是我太保守嗎？」

原PO說，甚至有客人來問她，「請問是那一位常常洗完澡穿一條三角褲，就跑到妳婆婆店面的......是小姑嗎？」尷尬地令原PO不知道該怎麼回答。

貼文PO出後，網友反應熱烈，紛紛留言：「她應該是覺得她身材不錯吧」、「自己不尷尬，尷尬的就是別人」，但更多人表示「店裡面生意是不是越來越好」、「客源密碼」、「羞恥心在那裡？價值觀在哪裡？店的地址又在那裡」、「婆婆只負責抬面，女兒可是整個門面，年輕人懂行銷求店址」、「的確沒禮貌，所以給我地址，我去教訓她」。