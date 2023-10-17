高雄1名2歲男童突出現不尋常的呼吸聲，甚至發出類似狗叫聲的高頻音，嚇得母親趕緊抱去高雄市立大同醫院急診，經過小兒科醫師李杰明診斷後，發現該同是罹患了秋冬最常見的「哮吼」，經過支持性治療後，男童順利康復。李杰明提醒，由於容易引發哮吼的病毒好發於秋冬，所以在季節轉換時要特別注意幼童呼吸道健康，若哮吼過於嚴重可能會需要插管治療。

1位2歲男童在罹患感冒性病毒後，咳嗽聲音變得相當怪異，且在呼吸時會出現「咻咻咻」的高頻呼吸音，因此帶往高雄市立大同醫院急診，經過X光檢查與臨床判斷後，李杰明診斷為好發於季節轉換及秋冬的「哮吼」，所幸經過支持性治療後，男童順利康復。

李杰明表示，典型的哮吼會有聲音沙啞、咳嗽有異音，甚至會出現類似狗叫聲的高頻聲音，在吸氣時則會發出會聽到類似吸不到氣的「額額額」聲音，以上都是典型哮吼會出現的病徵。若哮吼過於嚴重的話，孩童會出現呼吸急促、呼吸困難等症狀。

李杰明說明，哮吼好發於秋冬季節轉換之際，且6個月至3歲的兒童最常見，哮吼一般都是因病毒感染引起，只需要支持性療法就可以治療，不太需要用到抗生素，若到醫院就醫會給予類固醇及腎上腺素的霧化劑治療。

李杰明叮嚀，預防哮吼最主要的方式就是要注意呼吸道的禮節，要戴口罩、勤洗手，家長也要特別觀察小孩有無出現呼吸困難的情況及精神狀況，若哮吼嚴重的話可能會有插管的後果。

李杰明說，出現哮吼是許多病毒感染都會造成的現象，包括副流感病毒、流感病毒、呼吸道融合病毒等，這些病毒好發於冬季，因此在秋季與冬季的季節轉換之際兒童容易罹患上上述病毒。