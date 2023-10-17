「2023台灣設計展」即日起至10月22日於鶯歌展開，以「○起來」為主題，概念由「人」出發，蘊含著「環」的意思，藉由設計圈起新北在地核心意象，同時展現群力共築的設計精神，現在就由主持人布丁帶你來開箱！

「2023台灣設計展」的主展區共有A1至A14等14個主展區，其中包含「自然○《新北山河陣》」，以新北山、河、海，環繞大地的初始能量為開場，結合大型立體藝術裝置、文物採集與互動裝置，創造「走進山河陣」的獨特體驗，並展現環繞新北的自然地理多樣性。

新北市這樣的「多樣共融的城市」，有著豐富的族群與生活脈絡，彼此帶著獨特的文化、飲食與價值觀，在不同的時間點來到這座城市生活。透過「共生○《異他方》」展覽，讓人彷彿也成為其中的一環，體現新北生活的一天，而這也正是共生○《異他方》展區帶出來的意境。

透過「共生○《異他方》」展區，讓民眾彷彿也成為其中的一環，體現新北生活的一天。(中時新聞網攝)

「前衛○《破力》」展區聚焦於當代新北，探究此城市基於地理、歷史與人文特性，生長出的自由與破格精神。「新潮○《Life in circle》」展區是由新北青年的生活切片、路徑取樣出發，將在地田調與採集轉化為6種屬於「生活在新北」的年輕視角，以及8種「理想在現地」的自我展演，從偏愛日常的安然姿態，

到落腳郊野的任性實驗，呈現出地方滋養、灌溉之下，新北格外迷人的「可能與想像」大全。

此外，還有衛星展區、品味漫遊、設計響應及城市再造，讓民眾可以透過不受侷限的設計形式，更貼近及感受新北市的動人魅力。逛完多元有趣的設計展之後，也別忘了吃飽喝足再離開，展區附近有一間在地知名餐廳「藍爵Blue Jazz歐陸料理」，走進餐廳馬上就被滿滿的爵士藍調風情包圍，餐點也是極具特色的歐陸料理，每道餐點不單是滿足味蕾，視覺上更是一場饗宴，品嚐每一口料理的同時，皆能感受到店家的用心。

「○」圈是形容詞也是動詞，它是新北環狀城市的樣貌，串聯起新北城市個個節點的高架道路；是廠房中不斷輪轉的軸心，象徵我們彼此也是其中的一環，也是讓新北市不斷運轉的動能，趕緊來一同感受新北市的魅力吧！