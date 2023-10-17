一名34歲女子生活習慣並無不良嗜好，不抽菸也不喝酒，飲食上也會挑選較清淡及選擇食物較好消化的吃。女子表示，近一年腸胃功能明顯較弱，容易覺得消化不好、肚子感覺悶痛，也很容易有便秘，直到最近做健康檢查，才赫然發現腸胃不適的禍首竟是「卵巢癌」。

北投健康管理醫院醫院主任醫師沈彥君表示，女子日前到該院進行健檢，檢查項目包括有腸胃鏡及腹部超音波檢查。檢查當日，經腸胃鏡檢查後並無太大問題，僅有輕微的逆流性食道炎，進行腹部超音波檢查，為她檢查的放射師在檢查過程中發現有明顯異常影像，也立即與放射診斷科醫師共同確認超音波影像結果，並建議蔡小姐需進一步安排腹部磁振造影（MRI）及電腦斷層檢查（CT）。

待MRI及CT檢查後，赫然發現她的子宮右側有一顆明顯腫塊，大小約16公分，並有大量腹水情形；在肝臟左右葉也發現數處大大小小異常結節，最大的結節大小將近3公分。後續，經由婦科醫師進一步確認，已是晚期卵巢癌，並已有轉移現象。

沈彥君表示，早期的卵巢癌大多沒有症狀，即便有症狀，如腹脹、脹氣、噁心、易飽感、打嗝、頻尿、下腹部疼痛或小腹突然變大等，常讓人誤以為是腸胃或泌尿道相關疾病，但此時卵巢癌的期別可能已發展至第3期或第4期。

沈彥君表示，卵巢癌被譽為女性的寧靜殺手，近年來，國人女性卵巢癌發生率和死亡率都有逐年攀升現象。雖然常見卵巢癌好發於55～75歲間的女性，沈彥君提醒隨著晚婚、晚生子或不生育有增多趨勢，都可能增加罹患卵巢癌的風險。

另外，家族中有人罹患卵巢癌、一等親有乳癌家族病史（母親、姊妹、女兒）、30歲以後生第一胎或不曾哺乳或生育、初經在12歲前發生或55歲後停經都屬於卵巢癌的高危險族群。卵巢癌的預後存活率，第一期存活率可達93%、第二期存活率可達70%，第3期降至37%，第四期僅約25%；早期發現是降低死亡風險最好的方法，建議高危險族群都應積極主動安排定期健康檢查，才能避免卵巢癌的無聲傷害。

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