尼泊爾是最早支持共建「一帶一路」倡議的國家，大陸駐尼大使陳松稱，兩國正推動簽署共建「一帶一路」倡議實施協議，備受關注的中尼跨境鐵路（尼泊爾段）也進行了可行性研究工作。而中尼跨境鐵路是跨喜馬拉雅立體互聯互通網路的重要組成部分，將助力尼實現從「陸鎖國」變「陸聯國」的夢想。

大陸《環球時報》17日刊出陳松專訪內容。被問及共建「一帶一路」給尼泊爾經濟、民生等帶來了哪些變化，陳松指出，中尼於2017年簽署「一帶一路」合作諒解備忘錄，目前正積極推動簽署兩國「一帶一路」倡議實施協議。近年來，兩國在加強政策溝通、推進設施聯通、保障貿易暢通、促進資金融通、深化民心相通等方面取得了一系列合作成果。

尼泊爾總理達哈爾（Pushpa Kamal Dahal）日前正式訪中並出席杭州亞運開幕式，雙方就進一步開展跨境電力交易合作達成一致。陳松表示，雙方已成立電力部門聯合工作組，正在就《中尼電力合作規劃》進行磋商。中國企業參與的上馬相迪A、上塔馬克西、上崔樹里3A水電站已投產發電，上崔樹里-1、三金考拉水電站等正穩步推進。

談及跨越喜馬拉雅山的中尼跨境鐵路最新進展，陳松說，該鐵路分為中國大陸境內和尼泊爾境內兩段，雙方正加緊推進有關項目進程。2022年底，中尼跨境鐵路技術援助專家組抵尼開展跨境鐵路（尼泊爾段）可行性研究，現已完成有關工作。他強調，中尼跨境鐵路是跨喜馬拉雅立體互聯互通網路的重要組成部分，將助力尼實現從「陸鎖國」變「陸聯國」的夢想。

陳松另指出，經貿合作是中尼關係的重要組成部分，也是中尼各領域互利合作的「壓艙石」之一。下一步，中尼經貿合作將加速推進跨喜馬拉雅立體互聯互通網路建設，深化能源、農業和畜牧業、產業園區等領域合作。願支持尼推進農業現代化、能源自主化、工業升級轉型。