林襄擁有甜美臉蛋和火辣身材，是樂天女孩啦啦隊成員的成員，人氣扶搖直上的她，一舉一動受到高度關注，日前她受邀擔任時尚品牌的走秀模特，一身肉色內衣褲的造型評價非常兩極，經紀人莉奈相當心疼。先前林襄更曾被罵「像女鬼」，讓她忍不住落淚。

林襄近日台北時裝週，肉色內衣穿搭讓她受到不少輿論批評，林襄的經紀人莉奈昨日感性寫下千字文抱不平，透露原本是要全裸演出「襄還真的不排斥，甚至她有時很愛一種情慾感的展現」，但礙於整體視覺效果傳達意念，最終選擇穿內衣演出。

林襄過去在東京時裝週，造型曾被罵「像女鬼」。（翻攝自林襄 IG）

彩妝師徐慧倫（Sharon）更曬出她在後台的梳化照力挺「真的覺得襄每次工作前都超努力準備，每次上台前都胃痛、肚子痛，我們處女座工作起來都超爆認真，很要求自己」，透露林襄永遠一直被嗆，從一開始被影響到身心靈，到後來已經靠自己完全消化，是成長最多的地方。

事實上林襄也曾在東京時裝週受到議論，當時的病態感的特殊妝造讓她略顯憔悴，更被攻擊「像女鬼」，讓她崩不住直接淚灑現場，覺得自己很對不起設計師以及所有工作團隊。經紀人直言她非常敬業「不斷告訴自己一定要想辦法消化，因為不能哭腫眼睛影響拍攝」。

面對這次時裝周再度被批評，林襄（16）日曬出影片，表示為了各種視覺效果傳達意念，他們排練修正了許多次才是大家看到正式演出的版本，面對網上正反評論林襄回應「不管大家的評價如何，我只想做好我的工作與挑戰，體驗我想過的生活」，透露自己還是非常喜歡這次的時尚圈演出，很棒的作品很厲害的品牌與設計師合作，覺得自己何德何能有榮幸參與。