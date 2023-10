「登山女神」曾格爾去年遭商場女強人岳啟儒提告,指她與岳的丈夫陳坤保開房間泡湯搞不倫,求償200萬元。士林地院審理後,認定兩人確有不當交往,已侵害岳配偶權,判曾需賠償30萬元,可上訴。另,知名山友蔡日興與江佳恩,在個人粉專上質疑曾登頂有P圖跡象,曾格爾控告2人涉嫌加重誹謗,北檢17日以蔡、江並非憑空捏造等理由,處分不起訴。

登山家「魔境熊登山客」蔡日興在2022年11月27日,於個人部落格一一列出,自己與登山圈朋友努力研究曾格爾登山路線後的相關成果,而這些成果也被集結成一篇文章,標題則為「超級厲害的P圖登山家——曾格爾」。

蔡日興在文章指出,曾格爾PO出的多張照片有「影像合成」的鐵證,發現其中有些檔案的GPS座標無端消失,極為異常。而她所提供的GPS航跡又有以他人所錄製者來瓜代之情況,被質疑後才緊急改口否認先前說法。因此蔡日興認為她所提出的證據可信度太低,實難以支撐其速攀打破世界紀錄之自我宣示,並表示有關照片與影片的合成跡象,可以從很多不同角度去分析,最後文章總結,即為曾格爾是個「超級厲害的P圖登山家」。

此外,蔡日興也因曾格爾疑「邀約贊助」和人夫有染消息曝光後,在臉書上不斷提到曾格爾的登山爭議事件,江姓女子也多次在臉書質疑曾格爾的登山紀錄造假、「豪洨」,而蔡日興也與江女因批判言論遭曾格爾提告。

檢察官5月開庭傳喚蔡、江2人到案說明時,曾格爾並未現身,反而是曾父曾國良在偵查庭外暴走,怒斥2名被告:「你們霸凌我女兒!」

檢方調查時,江女辯稱她是想告訴民眾如果養拿回贊助款,可透過媒體加速退費;另法鼓山並沒有贊助曾女,她質疑曾女為何要與法鼓山綁在一起。蔡男則拿出相關質疑文章,顯示曾女GPS軌跡、圖片有光學矛盾等情形當證據,認為曾女應該沒有登頂而有修圖痕跡。

檢察官調查認為,有關「GRACE是一個詐欺犯」,是波蘭網友在網路上發文「GRACE is a fraud and a cheater,simple as that」,只是江女把它翻譯成中文,而蔡男是依據個人專業研究及主觀判斷,提出評論,並非憑空捏造的惡意攻訐。

檢察官認為,曾格爾雖然是法鼓山農禪寺的發願榮譽董事,但尚未完成榮譽董事資格,法鼓山也沒有捐贈或贊助登山,江女質疑曾格爾故意與法鼓山亦非無據,因此江、蔡2人的發文內容沒有誹謗主觀犯意,依罪嫌不足,今將江、蔡不起訴。