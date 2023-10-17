「登山女神」曾格爾去年遭商場女強人岳啟儒提告，指她與岳的丈夫陳坤保開房間泡湯搞不倫，求償200萬元。士林地院審理後，認定兩人確有不當交往，已侵害岳配偶權，判曾需賠償30萬元，可上訴。另，知名山友蔡日興與江佳恩，在個人粉專上質疑曾登頂有P圖跡象，曾格爾控告2人涉嫌加重誹謗，北檢17日以蔡、江並非憑空捏造等理由，處分不起訴。

登山家「魔境熊登山客」蔡日興在2022年11月27日，於個人部落格一一列出，自己與登山圈朋友努力研究曾格爾登山路線後的相關成果，而這些成果也被集結成一篇文章，標題則為「超級厲害的P圖登山家——曾格爾」。

蔡日興在文章指出，曾格爾PO出的多張照片有「影像合成」的鐵證，發現其中有些檔案的GPS座標無端消失，極為異常。而她所提供的GPS航跡又有以他人所錄製者來瓜代之情況，被質疑後才緊急改口否認先前說法。因此蔡日興認為她所提出的證據可信度太低，實難以支撐其速攀打破世界紀錄之自我宣示，並表示有關照片與影片的合成跡象，可以從很多不同角度去分析，最後文章總結，即為曾格爾是個「超級厲害的P圖登山家」。

此外，蔡日興也因曾格爾疑「邀約贊助」和人夫有染消息曝光後，在臉書上不斷提到曾格爾的登山爭議事件，江姓女子也多次在臉書質疑曾格爾的登山紀錄造假、「豪洨」，而蔡日興也與江女因批判言論遭曾格爾提告。

檢察官5月開庭傳喚蔡、江2人到案說明時，曾格爾並未現身，反而是曾父曾國良在偵查庭外暴走，怒斥2名被告：「你們霸凌我女兒！」

檢方調查時，江女辯稱她是想告訴民眾如果養拿回贊助款，可透過媒體加速退費；另法鼓山並沒有贊助曾女，她質疑曾女為何要與法鼓山綁在一起。蔡男則拿出相關質疑文章，顯示曾女GPS軌跡、圖片有光學矛盾等情形當證據，認為曾女應該沒有登頂而有修圖痕跡。

檢察官調查認為，有關「GRACE是一個詐欺犯」，是波蘭網友在網路上發文「GRACE is a fraud and a cheater，simple as that」，只是江女把它翻譯成中文，而蔡男是依據個人專業研究及主觀判斷，提出評論，並非憑空捏造的惡意攻訐。

檢察官認為，曾格爾雖然是法鼓山農禪寺的發願榮譽董事，但尚未完成榮譽董事資格，法鼓山也沒有捐贈或贊助登山，江女質疑曾格爾故意與法鼓山亦非無據，因此江、蔡2人的發文內容沒有誹謗主觀犯意，依罪嫌不足，今將江、蔡不起訴。