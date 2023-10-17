比漾廣場PALLADIUM靛藍厚底拼接休閒鞋，原價2980元、特價2680元。（比漾廣場提供）

比漾廣場LANCOME完美玫瑰乳霜組，價值1萬9775元、特價1萬2150元，聯名卡加贈200元。（比漾廣場提供）

比漾廣場益康屋KUHN RIKON Moomin聯名款4.5L＋茶碗蒸杯6入等，原價2萬2300元、特價1萬1999元。（比漾廣場提供）

永和比漾廣場9周年慶將於19日（四）開跑，今年目標3.4億元，整體預計成長10％，在剛結束的12天預購會期間，化妝品、床墊及男女服裝皆有1成以上的成長，尤其化妝品在去年大改裝奏效下，整體成長11％，其中Dior成長30%、L’OCCITANE 25%、SISLEY 11%，今年業績至9月底較去年成長10%，全年業績上看20億元。

今年比漾廣場周年慶全館商品7折起，期間有11項比漾卡來店禮、各類高檻滿額贈，及最高23.7%的購物回饋，持續至11月13日（一），為期共26天。首四日化妝品單櫃滿3000元贈400元，持比漾卡於小東區、男女童裝、內睡衣單櫃滿3000元贈400元，回饋皆達13.3%。另外，為回饋比漾聯名卡卡友，獨家挑選約100項DM商品，包含化妝品、潮流運動、廚具、床寢及家電等產品，再享額外獨家回饋。

而5年來比漾廣場也與超過50個不同的農會、老店、青農合作，於周年慶期間打造最有溫度的台灣在地好物，今年再推出「本島農會物產」與「離島特色物產」為二大系列來店禮，以行動支持台灣在地風土人文

另比漾廣場每年10月的「金門物產展」也是周年慶期間盛事，同時也是顧客詢問度高的活動之一。今年的金門展自10月25日起至11月6日舉行，邀請到金門酒廠、金大牧場、馬家麵線、陳金福號貢糖、天王貢糖、王大夫一條根、天根草典、金合利鋼刀、金永利鋼刀等共17家在地知名品牌進駐。