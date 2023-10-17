全景軟體主要產品及服務包括安全認證（IDExpert、MOTP、FIDO）、科技金融資安（PKI、加解密）、數位轉型（FastSIGN快速簽、1zSIGN手寫簽名、文件識別管理、電子病例倉儲）、IoT資安等解決方案，廣泛應用於金融、醫療、科技、製造業與政府機關。依解決方案類型，公司 2022年營收組成由高至低為科技金融資安49％、安全認證 38％、數位轉型 13％及 IoT資安。

依客戶產業分佈，2022年營收組成由高至低為銀行37％、一般企業32％、政府機關12％、證券7％、保險6％、醫療5％，金融業合計營收佔比超過5成。

全景軟體一開始布局身分認證產品市場，在金融業與政府機關擁有高市佔率，並且具備完整的身分認證產品線，包含FIDO、PKI、晶片卡、指紋認證、MFA等多種身分認證解決方案。

公司營運分為客製化專案與自有產品兩大部門，客製化專案包含金融、醫療、政府機關標案，約佔營收70-75％，毛利率略低於自有產品；自有產品包含軟硬體開發，銷售管道以經銷商為主，約佔營收25～30％，毛利率較高。

該公司前3季營收2.47億元，年減4.6％，營收相較去年同期衰退最主要受制科技業景氣不佳，對於資安預算有所縮減。不過，資安為剛性需求，預算僅為遞延而非取消；目前下半年逐季回溫，8月起營收恢復正成長，第4季為傳統營收認列高峰，全年力拚正成長。