台積電龍潭科學園區三期擴建案引發周邊居民強烈抗爭，上周傳出台積電將放棄的消息，直到今天（17日）台積電正式表態，經公司評估後，在現階段條件下，不再考慮進駐龍潭園區三期，公司將持續與管理局合作評估台灣適合半導體建廠的用地。

台積電表示，該公司是科學園區土地的企業租戶，園區規劃為政府權責，公司尊重居民及主管機關，無法進一步評論土地徵收一事。台積電強調，維持過去擴廠步調，公司將持續與管理局合作評估台灣適合半導體建廠的用地。

為了解決台積電2奈米以下擴廠用地，竹科管理局規劃龍潭科學園區擴建第三期計畫，預計徵收158.59公頃土地，提供約 5,900 個就業機會，但因為有高達88%是私人土地，引發當地居民組成「反龍潭科學園區第三期擴建案自救會」 向竹科管理局抗議，要求撤回擴建案。

台積電原先規劃龍潭園區三期用地為1.4奈米廠，原定2026年開始設廠，預計2027至2028年之間量產，如今計畫生變，勢必另尋其他地方來興建1.4奈米新廠。