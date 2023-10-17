年初國內雞肉價格大漲，不少炸物店漲價，一片雞排價格逼近百元，近日雞胸肉價格回穩，有2間炸物店宣布雞排降價，分別是連鎖的「阿亮香雞排」和「鷄鷄炸炸」信義店，阿亮香雞排從原本75元降至70元、鷄鷄炸炸則是從85元降至80元，均降價5元，讓一票網友大讚，「良心店家」。

「阿亮香雞排」昨（16）日於臉書粉專指出，雞胸肉價格回穩，因此雞排售價從原本的75調降至70元。另也有網友在臉書社團《信義三兩事》表示，「鷄鷄炸炸」信義店在店內發出公告，指雞肉價格已趨於穩定，雞排價格從85降到80元，鹹酥雞也從70元調整為至65元。

阿亮雞排宣布16日起調降雞排價格。（圖／翻攝自阿亮雞排臉書粉專）

消息被轉發到PTT，不少人又驚又喜，「不是促銷折扣，是真的長期性的調降價格，大家是不是該支持一下，雞排吃起來」、「有降不錯了，更多的是不會降的」、「有動作就是好事，5元也是錢」、「太佛心了」、「有降有推，坊間一堆無良老闆」、「降價就推」、「良心店家」。