蘇巧慧說明，此次推出Polo衫與棒球帽的組合，棒球帽繡上「巧」字LOGO，Polo衫則是印上「挺台灣」的LOGO。（蘇巧慧辦公室提供）

蘇巧慧並分享，拍攝當天其實是林郁婷出發前往參加杭州亞運前一天，沒想到林郁婷竟然準備兩套簽名拳擊手套，要送給蘇巧慧跟劉柏君，讓兩人又驚又喜。（蘇巧慧辦公室提供）

民進黨立委蘇巧慧今日公布首波競選募款小物，不僅與台灣在地廠商合作，推出「時尚巧球帽」與印上挺台灣字樣的「永續巧POLO」，盼支持者展現「挺台灣、挺巧慧」決心，她也邀及台灣首位女性棒球主審劉柏君、亞運拳擊金牌得主林郁婷一同拍攝宣傳照，並同步上架官網、臉書及line帳號，盼大家都能一起換上台灣隊隊服。

蘇巧慧說明，此次推出Polo衫與棒球帽的組合，棒球帽繡上「巧」字LOGO，Polo衫則是印上「挺台灣」的LOGO，由於她長期關心永續發展，還特地找南亞塑膠的成衣品牌SAYA，結合樹林在地紡織廠，利用回收寶特瓶製成的回收紗，進一步織成永續材質的POLO衫，民眾只要穿上POLO衫，支持台灣隊同時也能為環境盡一分心力。

談及此次助陣的「2名舊識」，蘇巧慧說，她與劉柏君、林郁婷不僅是一起成長的好朋友，彼此都在各自專業上努力，也都希望台灣更好，讓各領域人才都能被世界看見，邀約兩人一起拍攝募款小物宣傳照時也隨即獲得回應。她笑說，自己與劉柏君、林郁婷的搭配，正好代表努力讓台灣在世界發光發熱的台灣隊縮影，與他的募款小物理念不謀而合。

蘇巧慧也透露，自己雖然與林郁婷、劉柏君各自是舊識，但兩人並沒有見過面，不過在拍攝現場互相認識之後，兩人意外擦出火花，有趣互動頻頻，像是當林郁婷戴上棒球手套拍攝時，做出幾個投球的動作，馬上被劉柏君注意到姿勢十分標準，林郁婷才透露其實小時候曾練過棒球，劉柏君也立即熱情邀約林郁婷重回棒球的懷抱，讓林郁婷不斷求饒，現場氣氛十分歡樂。

蘇巧慧並分享，拍攝當天其實是林郁婷出發前往參加杭州亞運前一天，因此他特別與劉柏君一起為林郁婷加油打氣，希望他能發揮最佳狀態，為自己也為台灣爭光。沒想到林郁婷竟然準備兩套簽名拳擊手套，要送給蘇巧慧跟劉柏君，讓兩人又驚又喜，直呼「未來拳擊金牌得主的親筆簽名，一定要好好收藏！」，後來林郁婷也不負眾望，勇奪亞運金牌，創下台灣女子拳擊隊史在亞運的首面金牌紀錄。

蘇巧慧表示，他的選區樹林、鶯歌培育了許多優秀的運動人才，林郁婷便是其中指標性的一位，他就任立委以來，也不斷為選區學校爭取運動場館改善，以及訓練器材翻新，包括樹林高中網球場、樹林育林國中跆拳道比賽護具、鶯歌尖山國中紅土棒球場，還有鶯歌工商室內拳擊練習場，就是希望讓運動員可以更無後顧之憂的訓練，在賽場上發光發熱。