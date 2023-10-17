吳宗憲、吳姍儒（Sandy）主持的中天綜合台《小明星大跟班》明（18日）晚10點播出「父子倆心中的那個結，今天就把它解開吧」，小彬彬（溫兆宇）坦言與兒子小小彬（溫玄燁）之間，因為金錢發生一些誤解，「這個心結在我心裡很久，我真的沒有把你當搖錢樹逼你演戲，我小時候也是童星，當童星很辛苦，所以我不會讓你辛苦的。」

小彬彬再說，他發現每次跟兒子談到錢，父子間就會鬧得不愉快：「你要什麼，我都有買給你，但你現在18歲，要靠自己了，所以我才會要你自己繳卡費，但你卻直接說『那把卡剪掉』，我覺得這不是剪卡的問題，而是責任問題。」

小小彬則認為爸爸說詞前後不一，他說爸爸給他卡的時候曾說：「你大膽刷，爸爸付錢」，孝順的他因為不想花爸爸的錢，所以一直不敢刷，「沒想到我搬出去住之後就要自己繳卡費，就覺得跟之前的承諾不一樣」。

小小彬自2016年拍攝陸劇《養個孩子不容易》及電影《貧窮富爸爸》後就未有演藝作品，他在節目上首度透露不想走演藝圈的原因，「我當然知道爸爸沒有逼我演戲，只是我上台其實都會抖，我才發現我其實不太適合」。更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每周一至周五晚間10點《小明星大跟班》。